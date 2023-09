Kylie Jenner en Timothée Chalamet samen naar Beyoncé na relatiegeruchten

Kylie Jenner en Timothée Chalamet zijn voor het eerst samen in het openbaar gezien nadat geruchten over een relatie tussen de twee oplaaiden. De realityster en de acteur bezochten een concert van Beyoncé.

Op beelden die Page Six deelt is te zien hoe de twee innig in gesprek zijn voordat het concert begint. De twee bezochten de laatste show die Beyoncé in Los Angeles deed als onderdeel van haar Renaissance World Tour. Het concert vond plaats op de 42e verjaardag van de zangeres.