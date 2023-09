Debbie uit B&B Vol liefde dol op 'haar' Paul: 'Hij heeft geen retour geboekt'

Het was wekenlang hét gesprek van de dag: B&B Vol liefde. Inmiddels is de storm een beetje gaan liggen, maar in de bed and breakfast van Debbie is het drukker dan ooit. Hoe gaat het met de b&b-houdster? En hoe doet Paul het in Catalonië?

"Ik ben nog steeds een beetje overdonderd", vertelt Debbie de Jong in gesprek met NU.nl. De voormalig televisieproducent met een bed and breakfast in Catalonië vond als een van de weinige deelnemers de liefde: sinds een paar maanden is ze samen met Amsterdammer Paul.

"Het is niet zo dat we een jarenlange sportprestatie hebben geleverd, of een waanzinnig boek hebben geschreven", zegt Debbie. "Het enige wat we hebben gedaan is onszelf zijn. Meer is het niet."

Een kleine twee maanden volgden miljoenen Nederlanders de liefdesavonturen van Debbie. Er was gelijk een klik met Paul, de eerste man die haar b&b bezocht. De andere kandidaten kwamen en gingen weer, maar Paul bleef. In de laatste aflevering vroeg de hij de b&b-houdster verkering. En het is nog steeds dik aan.

"We kijken elkaar regelmatig aan: wat gebeurt er?", lacht Debbie. "Ik ben blij dat ik hem aan mijn zijde heb. Als ik even denk: wat nu, dan komt die vrolijke gozer om de hoek kijken en overleggen we wat we kunnen doen. Dat is allemaal leuk en bijzonder."

Debbie en Paul met nieuwe b&b-werknemer Suus. Foto: Instagram Suus

Suus 'van Bram' werkt nu bij Debbie

Momenteel is Paul in Debbies b&b, waar hij haar bijstaat in het reilen en zeilen. "Hij heeft nog geen retour geboekt, dus hij zit niet aan een datum vast", zegt Debbie. "Ik hoop dat hij het lang volhoudt. Het is een stevige vogel - hij kan wel wat hebben. Een kerel met levenservaring en ik leun er af en toe heerlijk tegenaan. Ik hoop dat we een lang en gelukkig leven tegemoetgaan. Ik zie de toekomst rooskleurig tegemoet."

Het b&b-team van Debbie werd vorige week uitgebreid met nóg een oud-deelnemer: de enthousiaste Suus, die kandidaat was bij Bram in Zweden. "Ik vond haar sowieso een leuk moppie", zegt Debbie. "Tijdens de opnames van de reünieaflevering raakte ik met Suus in gesprek. Ze vertelde dat ze in de horeca zat en ik vroeg haar: heb je geen zin om naar Spanje te komen? Ze keek me met grote ogen aan: 'Ja hoor, dat wil ik wel.'"

"Dus van de week is ze met de camper naar Spanje gereden en nu werkt ze bij ons in de bediening. Ik ben heel blij met haar."

De liefdes die zijn ontstaan in B&B Naast Debbie en Paul zijn ook Joy en Dani nog samen. Dani is ingetrokken bij Joy in Spanje. Daar willen ze samen een onderneming starten.

Thalia vond uiteindelijk niet de liefde bij Leendert, maar wel bij Harry. Hij schoof kort aan in Debbies bed and breakfast.

Kandidaat Bram uit Zweden is ook weer verliefd, zegt hij in een vlog. Maar op wie, dat vermeldt hij er niet bij. Hij is nu samen met Esra, die zich aanmeldde voor Joy.

'Heel Nederland leek benieuwd of we samen zouden eindigen'

Veel B&B Vol liefde-kandidaten hebben inmiddels een goede band met elkaar. Zo zijn sommige kandidaten onderling met elkaar aan het daten en zijn er wat vriendschappen ontstaan (zie kader). "Het voelt als één grote familie met z'n allen", zegt Debbie.

"Waar ik ook trots op ben, is dat B&B Vol liefde in Nederland echt een saamhorigheidsgevoel heeft teweeggebracht. Ik vergelijk het een beetje met het gevoel dat er heerst tijdens het WK. Heel Nederland leek wel benieuwd of Debbie en Paul samen zouden eindigen."

Hiervoor geeft de voormalig televisieproducent ook credits aan de makers. "Ze hebben met de montage en muziek echt een gouden mix gemaakt. Het zou mijn grootste wens zijn dat B&B Vol liefde wordt genomineerd voor de Televizier-Ring. Dat zou een kroon op het werk van de makers zijn. En we kunnen met z'n allen in galakleding ten tonele verschijnen. Ik arm in arm met Paul, natuurlijk."