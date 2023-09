John Ewbank en Kelly Weekers verhuizen naar Ibiza

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

John Ewbank en Kelly Weekers zijn met hun gezin naar Ibiza verhuisd. De 34-jarige businesscoach kan niet geloven dat "de droom die ze al zolang hadden nu realiteit geworden is".

"Ik heb jullie nog zo veel te vertellen. Maar ik heb eerst 160 dozen uit te pakken en dingen te organiseren voordat de meiden dinsdag met school beginnen", schrijft Weekers bij een foto van haar gezin op Instagram . "Ik ben gewoon zo blij dat we hier zijn en kijk uit naar dit avontuur."

Ewbank en Weekers zijn sinds 2012 samen. In 2015 vroeg de songwriter zijn vriendin ten huwelijk, maar van een huwelijk is het nog niet gekomen. Het stel heeft twee dochters samen: Scottie en Georgie. Ewbank heeft ook een dochter met presentatrice Vivian Reijs, met wie hij tussen 2005 en 2010 getrouwd was.