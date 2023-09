Waarom er geruchten zijn dat Joe Jonas en Sophie Turner gaan scheiden

Over het huwelijk van Joe Jonas en Sophie Turner wordt druk gespeculeerd. Na vier jaar zou de koek op zijn. Volgens bronnen van TMZ staat Jonas op het punt de scheidingspapieren in te dienen. Maar waar zijn deze geruchten op gebaseerd?

De zanger heeft volgens dezelfde bronnen al contact opgenomen met scheidingsadvocaten. Het koppel zou al zeker een half jaar "serieuze problemen" hebben.

Op het eerste gezicht lijkt er niets mis te zijn tussen de zanger en de Game of Thrones-actrice. Jonas en Turner verschenen recentelijk nog samen op evenementen. Wel zou Jonas al drie maanden "vrijwel constant" de zorg voor hun twee kinderen hebben. Zelfs terwijl hij met zijn band op tournee was.

Een ander teken dat de relatie in zwaar weer verkeert is volgens de entertainmentwebsite dat Jonas zijn trouwring de afgelopen tijd niet meer droeg. Maar zondagavond werd hij tijdens een optreden van de Jonas Brothers in Texas toch wel weer gespot met een gouden ring om zijn ringvinger. Een fan deelde op X, voorheen Twitter, een foto van de ring. Ook plaatste hij dinsdag zelf een foto op Instagram waarop hij zijn ring draagt.

Joe Jonas wears his wedding ring at the Jonas Brothers show in Austin, Texas following reports of divorce from Sophie Turner. pic.twitter.com/zmmU0Vty1A — Pop Base (@PopBase) September 4, 2023

Zeven jaar samen en twee kinderen samen

De 34-jarige zanger en 27-jarige actrice zijn sinds 2016 samen en trouwden in 2019 in Las Vegas. Ze gingen op huwelijksreis naar onder meer Nederland, waar ze werden gespot in een bootje op de Amsterdamse grachten.

Hun eerste dochter Willa werd in 2020 geboren. In 2022 kreeg het stel nog een dochter. Haar naam hebben ze nooit bekendgemaakt. "Dit is waar het leven voor mij om draait: het opvoeden van de volgende generatie", zei Turner toen ze haar tweede zwangerschap aankondigde in een interview met Elle UK . "Het is fantastisch om mijn dochter te zien opgroeien en sterker te zien worden."

'Ik ben heel beschermend over ons privéleven'

"Ik ben heel beschermend wat betreft ons privéleven", vervolgde ze. "Wanneer Joe en ik op een rode loper staan, dan hebben we van tevoren goed met elkaar doorgesproken waarom we dat doen en of dat zinvol is voor onze carrières. Wij willen onszelf niet neerzetten als beroemd stel, dat is iets wat ons totaal niet interesseert."

Jonas vertelde vorig jaar in een interview met Mr Porter dat hij sinds zijn relatie met Turner meer waarde hecht aan zijn privacy. "Ik ben altijd een open boek geweest, maar ik besefte door Sophie dat ik daardoor weinig privacy had. Sommige dingen voor mezelf houden maakt me een beter mens."

Jonas en Turner hebben zelf nog niet gereageerd op de geruchten.