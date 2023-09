Actrice Melody Klaver gaat trouwen met vriend Floris

Delen via E-mail

Melody Klaver is verloofd. De 32-jarige actrice laat zondag in een bericht op Instagram weten dat haar vriend Floris haar ten huwelijk heeft gevraagd.

"Ja gezegd", schrijft Klaver bij een foto van zichzelf, waarop ze haar verlovingsring laat zien. Kimberley Klaver, de oudere zus van Melody, is blij voor haar zusje. "Jaaaaaaaa lieve Mellie. Zo trots op jullie en blij voor jullie!", schrijft de actrice in de reacties.

Melody speelde in series als Arcadia, Thuisfront, Van God Los en Het Gouden Uur. In 2019 kreeg Klaver een Gouden Kalf voor beste actrice voor haar rol in Rafaël (2018).