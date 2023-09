Igone de Jongh neemt afstand van ex-man Thijs Römer: 'Hart is verscheurd'

Igone de Jongh is geschrokken van de feiten die naar buiten zijn gekomen tijdens de zedenzaak tegen haar ex-man Thijs Römer. Dat schrijft de 43-jarige balletdanseres zondag op Instagram

"Er zijn feiten naar buiten gekomen waar ik op geen enkele manier achtersta en die ver van mijn normen en waarden liggen", zegt De Jongh, die zich sinds de veroordeling van Römer stilhield. "Mijn hart is verscheurd. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken en sterk alleen verder te gaan."

Römer werd in augustus veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur voor grensoverschrijdend gedrag met drie minderjarige meisjes. De online zedendelicten zijn in de periode van eind 2015 tot eind 2017 gepleegd. Zowel de 45-jarige acteur als het Openbaar Ministerie (OM) is tegen het vonnis in hoger beroep gegaan.

De Jongh en Römer kregen in 2016 een relatie met elkaar, in november 2019 stapten ze in het huwelijksbootje. In januari van dit jaar maakte De Jongh al bekend haar relatie met Römer verbroken te hebben, als gevolg van de beschuldigingen aan zijn adres.

In juni kwam de balletdanseres daar min of meer op terug in een interview met Wilfred Genee in het BNR-radioprogramma The Friday Move. Römer en De Jongh werden sindsdien weleens samen gespot, maar het was onduidelijk of ze weer een koppel vormden.