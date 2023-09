Huiselijk geweld-beschuldigingen tegen Michael Fassbender duiken op door film

Opnieuw duiken er op internet beschuldigingen op over Michael Fassbender en huiselijk geweld. Door de promotie van een nieuwe film met Fassbender komen de claims uit 2010 opnieuw onder de aandacht.

Donderdag is de trailer voor de film The Killer uitgekomen. Fans hebben de film niet met open armen ontvangen. Ze halen de beschuldigingen van huiselijk geweld uit 2010 tegen de acteur aan. Veel fans waren verbaasd dat ze nog nooit van de aantijgingen gehoord hadden.

Een tweet over de gebeurtenissen die in die tijd gebeurd zouden zijn, is inmiddels negen miljoen keer bekeken en meer dan tienduizend keer geretweet.

In maart 2010 heeft zijn ex-vriendin Sunawin 'Leasi' Andrews een contactverbod tegen de acteur aangevraagd. Die werd goedgekeurd, waarna Fassbender niet meer binnen een straal van 100 meter van Andrews en haar twee kinderen mocht komen. Andrews zei meerdere keren mishandeld te zijn door de acteur en eiste 24.000 dollar schadevergoeding.

De beschuldigingen kwamen destijds niet groot in het nieuws. Op werkgebied lijkt Fassbender de jaren erna niet veel last te hebben van de aantijgingen. Hij is zien in onder andere X-Men, 12 Years a Slave en Assassin's Creed.

In 2018 komen de beschuldigingen weer bovendrijven. The Daily Beast heeft de originele aanklacht van Andrews ingezien en beschrijft de beschuldigingen in detail. In de aanklacht worden twee incidenten beschreven.

Één avond zou Fassbender boos zijn geworden, waarna hij roekeloos begon te rijden, terwijl Andrews in de auto zat. Wanneer ze wil uitstappen, rijdt Fassbender verder, waardoor zij meegesleept wordt. "Ik ging naar het ziekenhuis en had een verdraaide enkel, een kapotte knieschijf en een gebarsten cyste in mijn eierstokken," zegt Andrews.

Een ander incident vond in juli 2009 plaats, aldus Andrews. Na een avond feesten treft ze naar eigen zeggen Fassbender als 'een puinhoop' aan. "Ik maakte hem wakker. Hij werd gewelddadig en duwde me tegen een stoel, waardoor mijn neus brak."

Wanneer Fassbender in het buitenland is voor opnames vraagt ze het contactverbod aan. "Ik woon momenteel alleen met mijn twee kinderen, terwijl dit zijn enige Amerikaanse adres is. Ik ben nog steeds aan het herstellen van mijn verwondingen en ben bang voor mijn veiligheid", schrijft ze in het verzoek. Een rechter keurt haar verzoek goed, en Fassbender mag niet meer in haar woning en buurt komen.

Een maand later trekt Andrews het contactverbod in, één dag voor de hoorzitting over het definitieve contactverbod. Andrews geeft geen verklaring voor de terugtrekking. Ook komt Andrews nooit in het openbaar terug op de door haar beschreven gebeurtenissen uit 2010.

Fassbenders terugkeer op het witte doek heeft ervoor gezorgd dat de beschuldigingen uit 2010 nu opnieuw opduiken. Fans zijn verbaasd dat het nieuws niet algemener bekend is en delen de beschuldigingen massaal op sociale media.