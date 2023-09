Goldband-zanger Boaz Kok wordt voor het eerst vader

Boaz Kok, een van de drie zangers in de Haagse groep Goldband, wordt voor het eerst vader. Tijdens een optreden op vrijdagavond maakt de zanger het nieuws bekend.

"De eerste Goldband-baby is een feit", roept Kok terwijl hij een echofoto uit zijn jaszak haalt. Kok had het nieuws nog niet met de andere zangers en de rest van de band gedeeld.

De band heeft beelden van de onthulling dat Koks vriendin Loes zwanger is op TikTok geplaatst. "Het leukste Goldband-nieuws van 2023", leest het bijschrift. Op de beelden is te zien dat de bandleden enthousiast en verrast reageren.

Driessen had wel al een vermoeden. Tijdens het bespreken van de setlijst voor het optreden stelde Kok het nummer Kinderwens voor. Dat nummer gaat over het vaderschap. "Het is de laatste keer dat we het kunnen spelen", had Kok gezegd.