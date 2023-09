Model Miranda Kerr in verwachting van vierde zoontje

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Miranda Kerr en Snapchat-oprichter Evan Spiegel zijn opnieuw in verwachting van een zoontje.

De veertigjarige Kerr is al moeder van drie zoons. Zij en haar man Spiegel hebben samen twee zoons: Hart (5) en Myles (3). Kerr en Spiegel kregen in 2015 een relatie en trouwden twee jaar later. Het model heeft uit een eerdere relatie met acteur Orlando Bloom ook een zoon, Flynn (12).