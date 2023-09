Temptation Island-koppel hield mentale problemen over aan deelname in 2021

Aylin (24) en Efrain (26) hebben aan hun deelname aan Temptation Island: Love or Leave psychische problemen overgehouden. Ze willen juridische stappen nemen tegen RTL en producent SimpelZodiak om te voorkomen dat anderen zo beschadigd raken als zij.

Twee jaar na hun deelname voelt het stel zich sterk genoeg om hun ervaring te delen. In een interview met het AD vertellen ze hun verhaal.

'Drank in mijn sinaasappelsap'

In het realityprogramma Temptation Island: Love or Leave testen koppels, onder toeziend oog van camera's en onder druk van een groep verleiders, hun relatie. De koppels worden gescheiden en zien via camerabeelden en geluidsopnames wat hun partner uitspookt.

De deelname aan het tweede seizoen van het programma valt Aylin erg zwaar. Ze slaapt slecht, maakte lange draaidagen en kreeg in plaats van water alcohol aangeboden. "Als ik 's ochtends sinaasappelsap nam, proefde ik dat ook daar drank in zat", vertelt Aylin. Als het programma afgelopen is mag het stel zes maanden lang niet samen gezien worden, om de uitslag van het programma niet te verklappen. Als ze die regel overtreden, riskeren ze een fikse boete.

Het gaat snel bergafwaarts met de mentale gezondheid van Aylin en Efrain. "Ik begon mezelf steeds meer op te sluiten. Ik kon niet meer slapen. Als ik wél sliep werd ik zwetend wakker", vertelt Aylin. De emotionele schade leidde volgens haar tot twee pogingen tot zelfdoding.

'Producenten moeten verantwoordelijk worden gehouden'

Efrain en Aylin willen niet dat anderen zo beschadigd raken als zij. Na bemiddelingsgesprekken met RTL en producent Simpel Zodiak krijgt het stel 30.000 euro. Het geldbedrag krijgen ze vanwege misgelopen inkomsten omdat ze een tijd lang niet meer konden werken en vanwege emotionele schade. Aylin en Efrain hebben echter het gevoel dat er niets veranderd wordt aan de gang van zaken en het geldbedrag is ook niet genoeg om de gemiste inkomsten te dekken.

Het stel werkt nu samen met advocaat Sébas Diekstra, die ook slachtoffers van The Voice bijstaat. Aylin en Efrain hopen te voorkomen dat anderen net zo beschadigd raken als zij. "Producenten van televisieprogramma's moeten verantwoordelijk worden gehouden als zij beïnvloedbare en kwetsbare deelnemers ernstig beschadigen door hen onder te grote druk te zetten", vertelt Diekstra. Ook pleit de advocaat voor meer controle op programmamakers.

Een woordvoerder reageert namens RTL en SimpelZodiak op het verhaal. Ze bevestigen dat er vertrouwelijke gesprekken hebben plaatsgevonden, maar willen er om privacyredenen niet inhoudelijk op ingaan. Wel benadrukken ze dat de boeteclausules niet bedoeld zijn om deelnemers het zwijgen op te leggen omtrent hun problemen, maar alleen om spoilers te voorkomen.