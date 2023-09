Travis Barker moet concerten blink-182 uitstellen wegens 'dringende familiezaak'

Rockband blink-182 moet drie concerten in Europa uitstellen wegens een "dringende familiezaak" van drummer Travis Barker. Optredens in Glasgow, Belfast en Dublin moeten daarom op een later moment plaatsvinden, meldt de band op Instagram.

In het bericht van blink-182 valt te lezen dat Barker terug is gevlogen naar de Verenigde Staten. Meer informatie over Barkers terugkeer naar Europa en vervangende data wordt later gecommuniceerd, laat de band weten.