Bibi Breijman brengt single over donkere periode in haar leven uit

Bibi Breijman heeft vrijdag haar debuutsingle uitgebracht. Toverdrank gaat over een donkere periode in haar leven waarin iedereen 'iets' van haar vond. Ze zingt: "Maak me maar zwart, ik blijf in het licht."

Volgens Breijman gaat het nummer over "je shit durven aankijken, je pijn en ellende niet wegstoppen en er nooit boven gaan staan". Volgens Breijman, die met een burn-out heeft gekampt, maakt dit je alleen maar sterker. "Je moet er dwars doorheen."

Breijman deed eerder mee aan muziekprogramma's als The voice of Holland en It Takes 2. Dat laatste programma, waarin ze een duo vormde met Waylon, won ze. Na de opnames kregen Breijman en Waylon een relatie.

Juicevlogger Yvonne Coldeweijer bracht vorig jaar naar buiten dat Waylon was vreemdgegaan terwijl Breijman in verwachting was van hun tweede kind. De zanger gaf zijn misstap toe. "Ik ben de enige die Waylon mag veroordelen voor het vreemdgaan", zei Breijman destijds over de negatieve reacties die ze kreeg toen ze besloot om bij haar partner te blijven.