Selena Gomez krijgt kritiek op zelfpromotie tijdens Hollywoodstaking

Zangeres en actrice Selena Gomez heeft na kritiek een filmpje van haar serie Only Murders in the Building van Instagram verwijderd. Haar volgers vinden dat ze de video niet had mogen delen tijdens de Hollywoodstaking.

De actrice deelde een filmpje van zichzelf op de set van de serie, die op onder meer Disney+ en Hulu te zien is.

Gomez schreef er niets bij, maar tagde wel het officiële Instagram-account van de serie in haar bericht. De post kreeg in vijftien uur tijd meer dan 1,1 miljoen likes.

Dat de zangeres een video deelde van een serie waarin ze te zien is, druist in tegen de regels van de stakende acteursvakbond SAG-AFTRA. De leden mogen hun werk tijdens de staking niet promoten met interviews of berichten op sociale media.