Relatie Ruud en Olcay is voorbij: was alle media-aandacht de boosdoener?

Olcay Gulsen en Ruud de Wild hebben na vier jaar een punt achter hun relatie gezet, zo maakt het voormalige koppel woensdagochtend bekend. De twee waren vaak onderwerp van gesprek in de media en kenden pieken en dalen in hun relatie.

"We hebben het leuk samen, maar ik heb niet de behoefte dit nu om te dopen tot een relatie", zegt Gulsen in maart 2019 over haar prille liefde voor De Wild. Eerder dat jaar heeft ze haar relatie met zakenman Frans Ghazi verbroken.

De Wild is dan al geen onbekende voor Gulsen. Ze hebben elkaar in 2017 tijdens de Nijmeegse Vierdaagse leren kennen. "Ik kwam haar tegen, ik zag haar en het was er", zegt De Wild daar later over.

In 2019 is Gulsen te gast in De Wilds podcast 30 Minuten Rauw. Daar slaat de vonk over: de twee gaan daten. In elk showbizzprogramma en entertainmentmedium komen de namen van de SuperTrash-eigenaresse en de radio-dj voorbij. Mensen vinden de combinatie van de stijlvolle onderneemster en de artistieke presentator opvallend.

Die gedachte schoot ook door haar hoofd, vertelt Gulsen in Beau Monde. "Hij vond mij een glamourvrouw en ik dacht dat Ruud een boze vent was. Zo'n irritante, ingewikkelde artistiekeling die overal over nadenkt", zegt Gulsen. "Klopt helemaal niets van, want hij is de allerliefste, heel empathisch en supersociaal."

Toch lijkt hun liefde niet lang te duren. Aan het begin van de zomer maken ze bekend dat hun relatie na vier maanden is gestrand. Gulsen zegt dat ze tijd voor zichzelf nodig heeft, nadat haar ex-vriend James is overleden aan een hartaanval.

"Het was ook niet mijn bedoeling dat ik weer zo snel verkering zou hebben", zegt de presentatrice. "Ik was echt van plan minstens een jaar single te blijven. Dat was ik sinds mijn achttiende eigenlijk niet meer geweest."

Als Gulsen en De Wild in augustus van dat jaar allebei te gast zijn in RTL Boulevard, besluiten ze toch weer iets te gaan drinken. Hun relatie krijgt een nieuwe kans, met de nodige media-aandacht tot gevolg. Al die aandacht vindt Gulsen "buiten proporties".

"Ik vind dat wel een ding. Dat je niet op een rustige manier kunt ontdekken of je iemand echt leuk vindt, zonder dat iedereen erbovenop springt en daar wat van vindt", zegt de presentatrice in gesprek met Grazia. "Who the fuck ben ík nou… Laat me gewoon met rust."

De twee zetten in april 2020 een nieuwe stap: ze gaan samenwonen. De Wild trekt in bij de presentatrice. Maar ook op carrièrevlak verenigen ze zich. Het stel is te zien in het SBS-programma Het hek van de dam, waarin ze een kudde schapen door een natuurgebied begeleiden. Ook maken ze in het weekend samen een radioprogramma.

In 2021 deelt De Wild dat hij darmkanker heeft. Hij wordt hiervoor meerdere keren geopereerd, waarbij Gulsen hem in het ziekenhuis ondersteunt. Op Instagram houdt ze de volgers op de hoogte van het welzijn van haar vriend. De radio-dj zegt in oktober 2021 kankervrij te zijn. "Olcay heeft me erdoorheen gesleurd", zegt hij in gesprek met het AD. "Met haar luchtigheid, rust en mentaliteit: hier komen we wel doorheen."

Het stel vormt met De Wilds drie kinderen een samengesteld gezin. De Wild heeft met presentatrice Tatum Dagelet dochter Toy en met ex Aafke Burggraaff zoon Johnny en dochter Teddy. Die logeren regelmatig bij hun vader en zijn vriendin.

Het Nederlandse publiek krijgt een kijkje in hun leven door de PowNed-realitysoap Ruud & Olcay in voor- en tegenspoed. "We hadden allemaal geen idee waar we aan begonnen", zegt De Wild tegen NU.nl. "Ik heb wel vijf keer bijna de handdoek in de ring gegooid. Ik heb onderschat wat het betekent om continu door de camera's gevolgd te worden."

De serie blijkt geen kijkcijferkanon en er klinken weinig enthousiaste geluiden. Critici vinden het lijken alsof er veel in scène is gezet. In de laatste aflevering vertelt Gulsen dat ze spijt heeft dat ze heeft ingestemd met het maken van de docuserie. "De kritiek erop heeft je gekwetst", zegt ze tegen De Wild. "Het heeft je beschadigd."

Daarna wordt het een stuk stiller rond de twee. Waar Gulsen normaal regelmatig een vrolijk filmpje van zichzelf en De Wild deelde, blijven zulke updates nu uit. Juicevlogger Yvonne Coldeweijer beweert dat hun relatie in zwaar weer verkeert.

De geruchten worden woensdagochtend bevestigd. "De afgelopen maanden zijn wij niet meer een stel zoals je ons misschien kent", delen Gulsen en De Wild in een gezamenlijke verklaring. Er lijkt geen definitieve punt achter de relatie te zijn gezet.