Emma Heesters over relatiebreuk: 'Ik ben bewust door die pijn heen gegaan'

Emma Heesters ging na het einde van haar relatie met voetballer Wesley Hoedt "bewust door de pijn heen" om over de breuk heen te komen.

"Een gebroken hart is altijd moeilijk", vertelt de 27-jarige Heesters in een interview met Grazia . Om ermee om te gaan, stortte ze zich al snel volledig op haar zangcarrière. "Maar dan deal je uiteindelijk niet met wat er echt gaande is. Daarom ben ik bewust door die pijn heen gegaan."

Heesters zegt dat ze nu "happy single" is. "Ik denk weleens: waarom is dat überhaupt zo belangrijk? Maar ik begrijp ergens ook wel dat mensen het willen weten, want ik vond het vroeger ook leuk om te lezen met wie bijvoorbeeld Jennifer Lopez aan het daten was of waar ze ging winkelen. Het hoort een beetje bij de lifestyle als artiest."