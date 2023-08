Meghan mocht van koninklijke familie geen 'poppycock' zeggen in tv-serie Suits

Meghan mocht in haar rol als Rachel in de advocatenserie Suits van de Britse koninklijke familie geen "poppycock" zeggen. Dat vertelde de bedenker van de Netflix-serie Aaron Korsh in een gesprek met The Hollywood Reporter. Poppycock betekent zoiets als onzin of kletskoek.

Meghan was aan het daten met prins Harry toen Suits werd opgenomen. Inmiddels zijn ze al jaren getrouwd. De Britse koninklijke familie had volgens Korsh een kleine vinger in de pap tijdens de opnames.

"Ze bemoeiden zich wel met een paar dingen", zei hij. Volgens hem ging het om "gewoon een paar dingen die wij wilden doen, maar waarvan zij zeiden dat we dat niet mochten. Dat was een beetje vervelend."

Het verbod op het woord "poppycock" was een van die dingen. "De koninklijke familie wilde niet dat Meghan dat woord gebruikte", zegt Korsh. Hij denkt dat ze wilden voorkomen dat mensen zouden gaan knippen in de tekst zodat ze alleen maar "cock" zou zeggen. Dat is het Engelse woord voor penis.