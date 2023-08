OM eist zes jaar cel voor overval op Mark Gillis

Delen via E-mail

Het Openbaar Ministerie eist zes jaar cel tegen drie mannen die verdacht worden van de overval op Mark Gillis, de zoon van Peter Gillis. De verdachten stonden dinsdag voor de rechter in Den Bosch.

Mark Gillis, net als zijn vader bekend van de SBS-realityserie Massa is Kassa, werd in november 2021 op brute wijze overvallen. Dat gebeurde toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in het Brabantse Ommel aankwam.