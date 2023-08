Dennis Rodman laat gezicht vriendin na wang nu ook op bil tatoeëren

Nadat voormalig basketballer Dennis Rodman eerder deze zomer het gezicht van zijn vriendin Yella Yella op zijn wang liet tatoeëren, staat er nu ook een portret van de vrouw én hemzelf op zijn linkerbil.

Rodman kwam de laatste jaren vaker in het nieuws vanwege opmerkelijke berichten. Zo ontwikkelde hij een vriendschap met Kim Jong-un en was hij in 2018 ook aanwezig bij de historische ontmoeting van de Noord-Koreaanse leider met toenmalig Amerikaans president Donald Trump. De voormalig sporter beweerde later dat hij de twee bij elkaar had gebracht.