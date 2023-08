Oude bekenden openen vuur op Meiland in boek: 'Niet op zoek naar geld'

Na drie biografieën van de familie Meiland zelf volgt er in oktober wéér een boek over het bekende realitygezin. Oud-huisvriendin Caroline van Eeden vertelt over haar tijd in Chateau Meiland, met behulp van de voormalige manager van 'De Meilandjes'.

In de eerste seizoenen van Chateau Meiland, dat maandagavond alweer aan de negende jaargang is begonnen, wordt de familie vergezeld door 'huisvriendin' Caroline van Eeden. Ze is goed bevriend met Martien en verhuist met zijn gezin mee naar Frankrijk. Daar helpt ze mee met het verbouwen en runnen van het Franse chateau waar ze een bed and breakfast beginnen.

Toch vertrekt Van Eeden al snel weer naar Nederland. Er is sprake van oververmoeidheid en heimwee, maar ook van "irritaties".

Volgens Martien Meiland was er destijds meer aan de hand. In zijn eigen biografie, die uitkwam in 2020, vertelt hij dat het "oorlog" tussen hen was. De kasteelheer zegt dat zijn oud-vriendin "steeds meer geld eiste".

Martien vertelt in zijn boek dat de ruzie escaleerde. Het liep uit op een vechtpartij tussen Caroline en zijn dochter Maxime. Laatstgenoemde zou aan het handgemeen een litteken hebben overgehouden.

Maxime schrijft in haar eigen boek ook over de ruzie met Van Eeden. "Ik pakte mijn wijnglas, gooide het naar haar toe en toen werd het een soort vechten." Biograaf Jan Dijkgraaf - die het verhaal van Maxime optekende - zegt dat Van Eeden dreigde met een rechtszaak toen ze hoorde dat het voorval wederom in Maxime's boek zou voorkomen. Haar advocaat wilde het eerst lezen, anders zou hij het verbieden. Dit kreeg uiteindelijk geen vervolg.

Van Eeden heeft nu haar eigen boek geschreven. Over haar eigen leven, maar ook over haar tijd bij de familie Meiland. Daarbij zal ze ingaan op haar kant van het verhaal.

De voormalig Meiland-huisvriendin zegt door de negatieve publiciteit depressief te zijn geraakt en te zijn gediagnosticeerd met PTSS (posttraumatische stressstoornis). "Ik heb me geschaamd en schuldig gevoeld", zegt Van Eeden. "Vier jaar lang heb ik tevergeefs gesmeekt dat het zou stoppen. Dit boek is geen wraakboek. Het is ook geen afrekening. Het is mijn verhaal."

Het chateau in Frankrijk is inmiddels verkocht: de familie Meiland bestiert nu pension Code Rosé in Noordwijk. Foto: NLBeeld

Ze tekende haar verhaal op met schrijfster Valérie Lempereur. De journaliste, die ook reportages maakte voor onder meer Nieuwe Revu, is geen onbekende van de familie Meiland. In Martiens biografie vertelt hij dat Lempereur hen op weg hielp en de familie in contact bracht met John de Mol, met de bekende en populaire realityserie Chateau Meiland als resultaat. Uiteindelijk besloot de familie Meiland te breken met Lempereur. Inmiddels verzorgen ze hun eigen management.

Volgens de schrijfster zelf wilden ze met haar breken vanwege haar verleden als reportagemaakster. Met haar werk maakte ze zich niet bij iedereen geliefd. Op advies van Chateau Meiland-producent Vincent TV zou de familie met Lempereur gebroken hebben.

De schrijfster duikt met Van Eeden nu wederom in de Meiland-geschiedenis. Het boek Caroline: De Verbannen Huisvriendin uit Chateau Meiland - Nagejaagd verschijnt in oktober, maar in het programma Veronica Inside is er al een passage met het publiek gedeeld. Presentator Wilfred Genee zou de tekst hebben gekregen van Lempereur, met wie hij goed bevriend is.

In de passage, vorige week voorgelezen door Genee, worden details uit het privéleven van Martien gedeeld. Daarover zou een ruzie tussen hem en Erica zijn ontstaan. Genee hintte erop dat er de komende tijd nog meer details uit het boek worden gedeeld.

Evert Santegoeds heeft bij Privé samengewerkt met Lempereur. Hij zegt in zijn podcast dat ze eerder boeken schreef met bekende Vlamingen. Daarop zou er meerdere malen onenigheid zijn ontstaan over het verdelen van de boekenwinst. Santegoeds spreekt van een "omstreden reputatie".