Elton John kort opgenomen in ziekenhuis na glijpartij in Franse villa

Elton John is afgelopen weekend kort in het ziekenhuis opgenomen geweest na een val in zijn villa in het Franse Nice, melden Britse media maandag. De 76-jarige zanger maakt het momenteel goed.

"We kunnen bevestigen dat Elton, na een glijpartij in zijn huis in het zuiden van Frankrijk, gisteren als voorzorgsmaatregel naar een ziekenhuis in de buurt is gebracht", luidt de verklaring van zijn management.

"Na een paar controles werd hij vanmorgen meteen weer ontslagen. Hij is weer thuis en verkeert in goede gezondheid."

John verblijft met zijn echtgenoot David Furnish en hun twee kinderen in hun villa aan de Franse Rivièra.