Walter ontkent dat hij tijdens opnames B&B Vol liefde al een relatie had

Walter ontkent de geruchten dat hij al tijdens de opnames van B&B Vol liefde een relatie met zijn nieuwe vriendin Annemiek had. Volgens de B&B-houder kenden ze elkaar toen wel al, maar was hun band puur vriendschappelijk.

"Annemiek en ik kunnen het heel goed met elkaar vinden. We hebben leuke dingen gedaan. We zijn goed bevriend geweest", zegt hij in een video op Instagram . "Dat betekent niet meteen dat dat dan een vaste relatie is."

"Voor mij is een vaste relatie als je naar elkaar uitspreekt dat je voor langere tijd dingen samen wil ontdekken en zegt: 'Ik wil samen oud worden.' Dat hebben we nu gedaan", aldus de B&B-houder.

Tijdens B&B Vol liefde vond Walter geen geschikte partner, maar na de opnames vond hij toch een nieuwe liefde. Dat vertelde de B&B-houder zondagavond tijdens de reünie van het programma. Helemaal nieuw lijkt deze liefde alleen niet, want uit Facebookberichten van Walter wordt duidelijk dat hij en Annemiek elkaar in januari al kenden. Kijkers reageren onder de post dat ze het niet eerlijk vinden tegenover de vrouwelijke kandidates.

Ook kandidaat Corina reageert onder het bericht: "Ik hoorde inderdaad vlak na mijn vertrek dat er al iemand in zijn leven was. Al heeft hij al die tijd ontkend dat er ook echt al iets serieus was." Volgens Walter gaat dit dus om een misverstand en is zijn vriendschap met Annemiek pas na de opnames van het programma uitgegroeid in een relatie.