Lucille Werner niet blij met grapje partijgenoot Hugo de Jonge over haar beperking

Politicus en voormalig Lingo-presentatrice Lucille Werner was vrijdag niet blij met een grapje van partijgenoot Hugo de Jonge in de uitzending van Humberto. "Dat is jammer, dat het zo gezegd wordt, al ken ik Hugo goed", reageerde het CDA-Kamerlid.

In een item over het vertrek van Werner uit de Tweede Kamer vertelde De Jonge over zijn herinneringen aan haar, toen er een auto kwam aangereden en verslaggever Jaïr Ferwerda hem aan de kant trok.

"Dankjewel voor het behoeden voor het overrijden, anders was ik ook met een beperking geëindigd", reageerde De Jonge daarop. Werner heeft zelf een fysieke beperking en zette zich in de Tweede Kamer in voor mensen met een beperking.

Aan tafel werd ontstemd gereageerd. "Wat een gekke man is hij. Wat is dat nou voor een gekke opmerking?", vroeg voormalig wielrenster Roxane Knetemann zich af. Humberto Tan stemde daarmee in. "Altijd", reageerde trouwambtenaar Mildred Nijhove.