Talpa haalt Massa is Kassa direct van de buis als Peter Gillis veroordeeld wordt

Talpa haalt het programma Familie Gillis: Massa is Kassa direct van televisie op het moment dat Peter Gillis wordt veroordeeld. Dat heeft een woordvoerder van het mediabedrijf vrijdag laten weten aan persbureau ANP.

"Nu de rechtszaak, die oorspronkelijk op 29 augustus zou aanvangen, is uitgesteld, gaan we het nieuwe seizoen van Familie Gillis: Massa is Kassa dat nu in productie is nog dit jaar uitzenden op SBS6", luidt de reactie. Als Gillis "voor of tijdens het uitzenden van de serie" wordt veroordeeld, dan wordt het programma meteen gestopt.