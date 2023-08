Acteurskoppel Pete Davidson en Chase Sui Wonders beëindigt relatie

Pete Davidson is weer single. De acteur en komiek is niet langer samen met actrice Chase Sui Wonders.

Waarom de twee uit elkaar zijn gegaan, is niet bekend. Het nieuws van People over de breuk komt bijna twee maanden nadat Davidson werd opgenomen in een kliniek vanwege mentale problemen.

De 29-jarige Davidson en de twee jaar jongere Wonders begonnen in december te daten en sinds maart zou hun relatie serieuzer zijn geworden. "Ze zijn al heel lang vrienden", zei een insider destijds tegen Page Six. "En deze romance is voortgekomen uit vriendschap." De twee waren vorig jaar samen te zien in de film Bodies Bodies Bodies van Halina Reijn.

In mei zei Wonders tegen tijdschrift Nylon dat ze met Davidson over alles kon praten. "We zijn heel open met elkaar over alles. En het voelt alsof wat er in onze relatie gebeurt heel heilig is."