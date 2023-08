Gregory van der Wiel en Rose Bertram zoenend gezien: zo ging het eerder

Gregory van der Wiel en model Rose Bertram zijn deze week zoenend gefotografeerd op Ibiza. Een jaar geleden besloten de twee na acht jaar een punt achter hun relatie te zetten. Zouden ze het dan toch nog een keer proberen?

De 35-jarige Van der Wiel en de 28-jarige Bertram leerden elkaar tien jaar geleden kennen. De vonk sloeg niet direct over: twee jaar na die eerste ontmoeting kregen ze een relatie.

Van der Wiel voetbalde destijds bij Paris Saint-Germain en dus verhuisde het stel naar Parijs. De carrière van de rechtsback bracht de twee ook nog naar Istanboel en Toronto.

De Belgische Bertram kon haar werk vanuit die steden gewoon voortzetten. Via sociale media liet het model en influencer haar volgers meegenieten van haar luxe leven in de verschillende landen.

Het stel kreeg in deze periode twee dochters: Naleya en Zaylee.

Bertram in Parijs. Foto: Rose Bertram

Mentale problemen na noodgedwongen vertrek

In 2020 schreef Van der Wiel in een open brief op zijn eigen website dat het niet goed met hem ging. Na zijn noodgedwongen vertrek bij Toronto kampte de voetballer met mentale problemen.

"Als voetballer voelde ik altijd de druk van het moeten presteren, hoe ik me ook voelde. Ik heb mijn emoties altijd aan de kant geschoven en dat breekt zich nu jaren later op", schreef Van der Wiel.

De topsporter miste de dagelijkse routine en kreeg daardoor last van paniekaanvallen. Uiteindelijk maakte hij in oktober 2021 bekend definitief te stoppen als profvoetballer.

'Uitzoeken wie ik ben zonder hem'

Begin 2022 ging het koppel uit elkaar. In het YouTube-programma Open Kaart vertelde Bertram dat de breuk te maken had met de mentale problemen van haar ex. "Als je er niet genoeg van afweet, is het heel moeilijk om de ander te begrijpen en met iemand samen te leven die zich niet goed voelt."

Daarnaast had het model tijd voor zichzelf nodig. "Ik wilde uitzoeken wie ik ben zonder hem. Ik was achttien toen we iets kregen. Je bent dan zo met elkaar vergroeid geraakt dat het soms moeilijk is om jezelf te begrijpen. Ik was mijzelf kwijtgeraakt, en dat terugvinden ging binnen mijn relatie niet meer lukken."

Volgens Bertram zijn ze als vrienden uit elkaar gegaan. "Hij is de vader van mijn kinderen, en ik zou het heel vervelend vinden als wij op een slechte manier uit elkaar zouden gaan."

Aan Shownieuws vertelde Van der Wiel destijds dat hij de deur voor een hereniging met zijn ex op een kiertje hield. "Je weet nooit hoe het loopt. Ik denk vooral dat ik mezelf moet leren kennen. Ik denk dat zij dat ook moet doen, even los van elkaar. En daarna… Je weet het nooit in het leven."

Van der Wiel en Bertram vieren Kerst met hun kinderen. Foto: Rose Bertram

Van Boermans naar DiCaprio

Geruchten over nieuwe liefdes voor Bertram deden toen al volop de ronde. Nog voor de breuk bekend werd, ging op roddelkanalen rond dat ze iets met acteur Thijs Boermans had gehad.

De twee zouden samen de nacht hebben doorgebracht tijdens hun deelname aan het programma Expeditie Robinson. Bertram ontkende dit.

Daarna werd het model gezien met internationale beroemdheden als voetballer Kylian Mbappé en acteur Leonardo DiCaprio. Bertram heeft deze relaties zelf nooit bevestigd.

Ook Van der Wiel werd gekoppeld aan een vermeende nieuw liefde. De oud-voetballer zou iets hebben gehad met het Britse model Arabella Chi. Ze werden hand in hand gezien in een nachtclub op Ibiza.

Toch weer samen?

Sinds deze week gaan er geruchten rond dat Van der Wiel en Bertram elkaar toch weer gevonden hebben. De twee exen zijn momenteel op vakantie op Ibiza met hun kinderen, die inmiddels vijf en twee jaar oud zijn.

Op paparazzifoto's zijn de twee zoenend in de zee te zien. En ook op het droge kunnen ze hun handen niet van elkaar afhouden.

Op sociale media hebben de twee nog niets losgelaten over een eventuele verzoening.