Man die Drew Barrymore stalkt is opgepakt bij haar huis

Een man die actrice Drew Barrymore stalkt is opgepakt bij haar huis in Southampton, in de Amerikaanse staat New York. Barrymore zou op dat moment niet thuis zijn geweest, melden Amerikaanse media.

De lokale politie bevestigt aan entertainmentsite TMZ dat er een lopend onderzoek is naar de man in kwestie, Chad Michael Busto. Volgens de New York Post was hij in Southampton op zoek gegaan naar het huis van Barrymore. Toen hij het huis had gevonden liep hij haar terrein op, waarop de politie hem arresteerde.