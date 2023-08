Albert Verlinde stopt als gemeenteraadslid in Vught

Delen via E-mail

Albert Verlinde gaat volgende maand stoppen als raadslid voor de VVD in Vught. De theaterproducent laat dit vandaag zelf aan de burgemeester weten. Verlinde is sinds 2020 lid van de gemeenteraad van de Brabantse gemeente.

Verlinde was in 2020 lijstduwer. Hij kreeg zoveel voorkeursstemmen, dat hij besloot daadwerkelijk plaats te nemen in de gemeenteraad. Maar Verlinde kan het werk nu niet meer combineren met zijn werkzaamheden als theaterproducent.