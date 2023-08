Zijn Debbie en Paul nog samen? Zo is het nu met de stellen uit B&B Vol liefde

Miljoenen Nederlanders hebben deze zomer in B&B Vol liefde de avonturen gevolgd van acht bed and breakfasthouders. Vijf van hen eindigden met een nieuwe geliefde. Maar heeft deze relatie standgehouden of is de B&B inmiddels leeg?

Let op: dit bericht bevat spoilers. De reünieaflevering is sinds zaterdagavond te bekijken via Videoland en wordt zondagavond uitgezonden op RTL 4.

Debbie en Paul

De voormalig televisieproducente had gelijk een goede klik met kandidaat Paul, die als eerste in haar B&B in Spanje arriveerde. Paul ontpopte zich als een perfecte B&B-hulp en zag menig medekandidaat weer richting Nederland gaan.

Debbie twijfelde of die fysieke klik er ook was. "Ik moet hem gewoon een flinke pakkerd geven", zei ze. Die kus, niet opgenomen op camera, vond tegen het einde van Pauls bezoek plaats. En zorgde voor vonken. Paul trok de stoute schoenen aan en vroeg Debbie verkering. "Ik ben je meisje", aldus de B&B-houder.

Een paar dagen nadat Paul uit de B&B was vertrokken, miste Debbie hem al en nodigde ze hem uit om terug te komen. De twee zijn nog steeds gek op elkaar. "Nu we met z'n tweeën zijn voelt het compleet. Ik had echt niet verwacht dat er iemand tevoorschijn zou komen met wie ik het gewoon echt heel erg naar m'n zin heb", aldus Debbie.

Foto: RTL

Leendert en Thalia

Leendert kreeg van alle B&B-houders de meeste kandidaten op bezoek: zeven maar liefst. Alleen met Thalia was de chemie groot genoeg. Hij stuurde de van oorsprong Colombiaanse halverwege het programma naar huis, omdat hij de andere kandidaten ook een kans wilde geven.

Maar Thalia bleek dé match voor hem en Leendert besloot om zijn date weer uit te nodigen in de Belgische Ardennen. Er volgde al snel een kus en een avond in de hottub.

"Na de uitzendingen hebben we nog een week of drie, vier heel week plezier gehad samen", vertelt Leendert. Toch overleefde de prille verliefdheid het niet. "Te veel temperament, zei hij", aldus Thalia. "Er waren best wel een paar meningsverschillen inderdaad. Op het moment dat er genoeg chemie is, dan stap je daaroverheen. Maar dat was nu niet zo", vult Leendert haar aan.

Foto: RTL

Marian en Ed

Marian was gelijk onder de indruk van de knappe Ed. Samen met publieksfavoriet Olof logeerde de oud-marketeer lange tijd bij de luxe bed and breakfast in Portugal. Met Olof was de klik alleen vriendschappelijk, maar in Ed zag Marian wel meer.

Toch zei de Brabantse niet verliefd te zijn. Marian was vooral benieuwd naar het leven van Ed in Noordwijk. "Want jij hebt mijn leven goed leren kennen. Ik ben ook benieuwd hoe dat van jou eruitziet."

Marian heeft Ed na de opnames, zoals beloofd, een dagje opgezocht in Noordwijk. Maar bij die ene dag is het ook gebleven, want de vlinders ontbraken bij de B&B-houder. "Ed mag ik ontzettend graag. Maar er moet iets meer zijn en dat kwam niet."

Foto: RTL

Bram en Carolien

Lang was Bram in tweestrijd: wordt het de vrije Anna, of de meer huiselijke Carolien? De B&B-houder herkende zichzelf erg in Anna, die net als hij in Zweden woont. Maar misschien trok hij juist daarom meer naar de Brabantse Carolien. Aan het eind van de serie werd duidelijk dat hij hoteldebotel op haar is. En die liefde werd beantwoord.

Na de opnames bleef Carolien dan ook nog plakken en even later keerde ze zelfs voor een paar weken terug naar Zweden om het verkennen van de liefde een vervolg te geven.

"Eigenlijk ging dat heel goed, maar bij mij miste toch wel de verliefdheid", vertelt Bram tijdens de reünie. Voor Carolien, die zichzelf wel al zag emigreren naar Zweden, viel die boodschap zwaar. "Ik miste hem wel. Dat was niet leuk om te horen." Toch zijn ze blij om elkaar weer te zien. "Het is goed tussen ons, we hebben geen ruzie", aldus Carolien.

Foto: RTL

Joy en Dani

Joy leek van geen van de dames onder de indruk. De B&B-houder kreeg in de loop van het seizoen van meerdere vrouwen te horen dat hij te weinig interesse toonde en niet genoeg vragen stelde. Tot Dani zijn B&B in Málaga binnenstapte. Hij en de styliste bleken een perfecte match en waren binnen een paar dagen al smoorverliefd.

En die liefde hield stand. Het stel woont nu samen in Spanje. "Ik merk iedere dag meer en meer hoe goed wij bij elkaar passen", vertelt Joy tijdens de reünie. "Het leukste aan Dani vind ik haar lach. Dan vergeet ik al mijn worries. Het is gewoon dikke mik."