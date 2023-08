André Hazes en Monique Westenberg veroordeeld tot boete in leerplichtzaak

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

André Hazes en Monique Westenberg zijn donderdag veroordeeld tot een boete van 900 euro voor leerplichtverzuim. De rechter legde de boete op omdat zij in april 2022 hun toen vijfjarige zoontje buiten de schoolvakantie mee op vakantie namen.

Het koppel moet 450 euro per persoon betalen. Hazes en Westenberg verlieten na de inhoudelijke behandeling direct de rechtbank van Rotterdam. Ze hebben niet op de uitspraak gewacht. Volgens de advocaat van het koppel, Nienke Hoogervorst, was dit "in verband met andere afspraken."