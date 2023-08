Actrice Halle Berry moet ex 7.300 euro alimentatie per maand betalen

Delen via E-mail

De Amerikaanse actrice Halle Berry moet haar ex-man Olivier Martínez omgerekend zo'n 7.300 euro aan kinderalimentatie betalen aan. De twee scheidden in 2016 na een huwelijk van ruim twee jaar en hebben samen een negenjarige zoon, Maceo.

De scheidingsprocedure heeft jarenlang geduurd door onenigheid over de voogdij en het bedrag dat de 57-jarige Berry haar voormalige echtgenoot moet betalen. Volgens entertainmentwebsite TMZ kwamen de twee er deze maand pas met elkaar uit.

Zo heeft de Oscarwinnares haar zoon wekelijks van maandag tot woensdag bij zich in huis, en krijgt de 57-jarige Franse acteur Maceo van woensdag tot en met vrijdag over de vloer. In de weekenden wisselen ze elkaar af.