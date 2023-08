Zendaya zoekt balans tussen privéleven en spotlights: 'Ga me niet verstoppen'

De populariteit van actrice Zendaya is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat zorgt ook voor steeds meer interesse in haar privéleven. Ze wil haar relatie met Tom Holland graag buiten de schijnwerpers houden, maar is niet van plan zich te verstoppen.

"Ik accepteer dat delen van mijn leven nu eenmaal openbaar zijn", vertelt Zendaya aan Elle. "Ik ben nog steeds een persoon en wil mijn leven leiden en van de persoon houden met wie ik ben."

"Maar ik heb wel controle over wat ik deel. Ik wil de rust en vrede bewaren en dingen voor mezelf houden, maar tegelijk niet bang zijn om te bestaan. Je kunt je niet verstoppen. Daar is geen lol aan. Ik ben deze balans meer dan ooit aan het navigeren."

De Euphoria-actrice zegt dat ze sinds vorig jaar veel verschil merkt in hoeveel ze wordt herkend. Uitjes met haar tegenspelers van de film Challengers sloeg ze meestal over, omdat fans haar niet met rust laten. "Ik wilde graag mee, maar het zou ieders avond verpesten. Het is niet leuk meer als ik er dan bij ben."