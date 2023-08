Melissa Joan Hart werd bijna uit hitserie Sabrina gezet na fotoshoot in lingerie

Een fotoshoot voor het mannentijdschrift Maxim kostte Melissa Joan Hart eind jaren negentig bijna haar hoofdrol in de tv-serie Sabrina, the Teenage Witch.

"Ik kwam aan op een feestje en toen vroeg mijn advocaat of ik een fotoshoot had gedaan voor Maxim", vertelt de nu 47-jarige actrice in de podcast Pod Meets World. "Dus ik zei ja. En toen kreeg ik te horen dat ik was ontslagen en dat ik niet met de pers mocht praten."

Op de foto's in Maxim poseerde Hart in haar ondergoed en werd ze "Sabrina, your favorite witch without a stitch" genoemd. Dit druiste in tegen het contract dat de Amerikaanse actrice had getekend. Daarin stond dat zij niet naakt als het personage in de publiciteit mocht komen.

Harts moeder, die ook producent bij Sabrinawas, belde vervolgens om te vragen wat ze had gedaan. "Weet ik veel, gewoon wat me werd opgedragen. Ik heb een fotoshoot voor Maxim gedaan. Natuurlijk moest ik daarvoor in mijn ondergoed poseren", antwoordde de actrice.