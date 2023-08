Britney Spears en ex Sam Asghari verdelen voogdij over vijf honden

Britney Spears en haar ex Sam Asghari zijn tot overeenstemming gekomen over de verdeling van hun vijf honden. De dobermann die Asghari kocht ter bescherming van de zangeres gaat met hem mee en de overige vier blijven bij Spears.

"Ik ga niet uitleggen waarom we uit elkaar gaan, want eerlijk gezegd gaat dat niemand iets aan", schreef Spears op Instagram. "Maar ik kon de pijn niet meer aan."

De 29-jarige Asghari liet donderdag op sociale media weten dat hij de scheiding had aangevraagd. Volgens zijn advocaat wil het model de huwelijkse voorwaarden aanvechten. Hij zegt dat niet is vastgesteld wat onder zijn bezit valt en wat eigendom van Spears is. Het stel was in totaal zes jaar samen.