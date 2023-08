Serena Williams bevallen van tweede dochter

Oud-toptennisster Serena Williams en Reddit-oprichter Alexis Ohanian zijn ouders geworden van een tweede dochter. Ze hebben het meisje de naam Adira River gegeven.

In het filmpje is eerst alleen Ohanian te zien. Williams komt naast hem zitten en roept daarna hun dochter Olympia (5). Vervolgens staat ze op, om even later terug te komen met het nieuwste gezinslid. Het is niet bekend wanneer het meisje precies geboren is.