Zangeres Danique vindt liefde bij man die haar zocht na talkshow Renze Klamer

Zangeres Danique heeft een relatie overgehouden aan haar optreden in de talkshow van Renze Klamer. Ze is inmiddels een half jaar samen met de man die een oproep op TikTok plaatste nadat hij haar op televisie had gezien.

Jay Alvares, zoals de man op TikTok heet, deelt het nieuws zelf via het sociale medium. In een video laat hij zien dat hij en Danique zeven maanden na de uitzending samen gelukkig zijn.

De 24-jarige Danique, bekend van nummers als Papa Mama en Later Als Ik Groot Ben, was in januari te gast in de RTL-talkshow van Klamer en zat toen een groot deel van de uitzending op de barkruk achter de presentator. Jay deelde deze beelden op TikTok en zei dat hij met haar in contact wilde komen.

Zijn oproep bereikte Danique. Inmiddels hebben de zangeres en Jay een half jaar een relatie. In het NPO Radio 2-programma van Jan-Willem Roodbeen vertelt Klamer dat de zangeres het verhaal binnenkort in zijn talkshow komt vertellen.