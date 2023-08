Sienna Miller is in verwachting van tweede kind

Sienna Miller is in verwachting van haar tweede kind. Het Amerikaanse magazine People heeft strandfoto's van de zwangere Britse actrice gepubliceerd.

Volgens People is Miller nu met haar vriend Oli Green op Ibiza. De zwangerschap is nog niet officieel bevestigd. Het tijdschrift meldt dat haar management nog geen vragen heeft beantwoord.

"Als je een kind opvoedt, zie je aspecten van je eigen karakter terug. Ze is heel koppig, net als ik", zei Miller in 2019 over Marlowe in een interview met People. "Ze kent mij door en door en andersom. Het is de liefdevolste, intenste relatie die ik heb."