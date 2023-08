Rihanna bevallen van tweede kind met rapper A$AP Rocky

Rihanna zou eerder deze maand in het geheim bevallen zijn van haar tweede kind met rapper A$AP Rocky.

Bronnen dicht bij het stel zeggen tegen TMZ dat Rihanna op 3 augustus is bevallen van een zoon in Los Angeles. De naam van het kind is niet onthuld, maar zou met de letter r beginnen.

De zangeres maakte haar zwangerschap bekend tijdens haar optreden bij de Super Bowl in februari. Het is niet bekend hoelang de 35-jarige artieste toen al in verwachting was.