Jennifer Lopez en Ben Affleck jaar getrouwd, maar niet zonder problemen

Bijna twintig jaar na hun eerste breuk vielen Jennifer Lopez en Ben Affleck weer als een blok voor elkaar. Een jaar geleden trouwden ze. De zangeres en de acteur delen via sociale media liefdevolle foto's van elkaar, maar worden ook vaak kibbelend gezien. Hoe staat het met de liefde?

De relatie van Lopez en Affleck gaat ver terug: de twee leerden elkaar kennen op de filmset van Gigli in 2002. De zangeres was toen nog getrouwd met Cris Judd. "Ik weet niet precies wanneer we verliefd zijn geworden. We waren eerst gewoon vrienden", zei de zangeres nadat ze haar huwelijk met Judd had verbroken en een relatie kreeg met de acteur.

Affleck en Lopez werden door de roddelpers uitvoerig gevolgd. De relatie werd uitentreuren beschreven in roddelbladen en toen de twee zich verloofden leek het sprookje compleet. Maar de "extreme media-aandacht" werd de relatie uiteindelijk fataal.

Eerst werd het huwelijk uitgesteld, vier maanden later kondigden de twee aan dat de relatie definitief voorbij was. Daarna gingen ze ieder hun eigen weg: Lopez trouwde met Marc Anthony en kreeg met hem twee kinderen, Affleck trouwde met Jennifer Garner en kreeg met haar twee kinderen.

Lopez en Affleck in 2002. Foto: ANP

Paparazzi legt eerste maanden van 'Bennifer' vast

De nieuwe relaties hielden lang stand, maar bleken uiteindelijk toch niet voor altijd. Affleck en Lopez liepen elkaar weer tegen het lijf en kwamen zo na bijna twintig jaar weer bij elkaar.

In de eerste maanden is 'Bennifer' al meerdere keren ruziënd vastgelegd door de paparazzi. Ook op de rode loper trekt het stel zich niets aan van de flitsende camera's. Zo komt het koppel nog geen half jaar na de bruiloft zichtbaar geïrriteerd in beeld tijdens de Grammy Awards. Presentator Trevor Noah neemt naast de twee plaats, net als ze een ruzietje hebben. Lopez zegt iets tegen Affleck en geeft hem vervolgens een zachte tik tegen de borst. Het komt niet meer goed: iedere keer als Affleck daarna in beeld komt, kijkt hij ongelukkig.

De theorieën over wat er is gebeurd, vliegen daarna het internet over. Een liplezer beweert dat Lopez haar man zou hebben gevraagd "wat meer moeite" te doen.

Affleck ontkent dat hij in een slechte bui was tijdens de Grammy Awards. Net op het moment dat de camera op hem werd gericht, haalde hij een grap uit met zijn vrouw.

"Wanneer ze beginnen met draaien, schuif ik op zodat je alleen zit naast Trevor", zou hij tegen zijn vrouw hebben gezegd. "Waag het niet", reageerde Lopez volgens Affleck.

'Mijn vrouw heeft een ietwat pittige toon'

Het is niet de enige keer dat het paar in het openbaar botst. Regelmatig verschijnen er foto's waarop de twee ruzie lijken te hebben. Tijdens de première van de film Mother is het stel verwikkeld in een verhitte discussie. Affleck ontkent weer dat er sprake was van ruzie. "Mijn vrouw antwoordde gewoon op iets wat ik zei. Op een voor haar gebruikelijke, ietwat pittige toon."

De extreme media-aandacht werd het stel twintig jaar geleden te veel, maar nu wapenen ze zich tegen alle verhalen die rondgaan. Op sociale media is dan ook niks te merken van eventuele ontevredenheid in de relatie. Alleen de romantische plaatjes redden de tijdlijn.