Fajah Lourens en vriend Patrick zijn uit elkaar

Fajah Lourens en haar vriend Patrick hebben een punt achter hun relatie gezet. De 42-jarige fitnessinfluencer heeft op dit moment liefdesverdriet.

"Ik denk wel dat dit had moeten gebeuren, hoe pijnlijk dit ook is. Het helpt om te huilen, het lucht wel op, ondanks dat het superveel pijn doet", zegt Lourens in haar podcast Fajah Onderzoekt: De Liefde.

"Ik heb nu wel door wat mijn patroon is. Ik weet dat deze liefde ook nog een keer op mijn pad moest komen om dit door te hebben." De fitnessinfluencer zegt dat ze in relaties vaak probeert mensen te veranderen. "Ik kan niet verwachten dat hij in een snelkookpan iemand anders wordt", zegt ze in de podcast tegen haar zus Shanti. "Want wat je dan eigenlijk zegt is: je bent niet goed zoals je bent."