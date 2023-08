Wendy van Dijk weer thuis na ziekenhuisopname

Wendy van Dijk is uit het ziekenhuis ontslagen. De 52-jarige presentatrice was onlangs opgenomen met knokkelkoorts. Presentator Evert Santegoeds meldde zondagavond in Shownieuws dat ze inmiddels weer thuis is.

Van Dijk deelde zaterdag foto's vanuit een ziekenhuis. Zij liet via Instagram weten dat ze met knokkelkoorts kampte, maar zich wel "redelijk goed" voelde. De presentatrice vermoedt dat ze het virus in Thailand heeft opgelopen.

Plotselinge koorts met koude rillingen, heftige hoofdpijn en pijn achter de ogen zijn klachten die bij knokkelkoorts horen. Een medicijn tegen de klachten is er niet.