Actrice Tori Spelling opgenomen in het ziekenhuis

Tori Spelling is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis. De Beverly Hills, 90210-actrice deelt op Instagram een foto vanuit een ziekenhuisbed.

Het is niet bekend waarom de vijftigjarige actrice in het ziekenhuis ligt. "Het is mijn vierde dag hier en ik mis mijn kinderen zo erg", schrijft Spelling bij de foto met een infuus in haar hand. "Dankbaar en zo trots op mijn sterke, dappere en lieve kinderen die positief blijven, ongeacht wat er op mij afkomt."