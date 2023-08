Britney Spears 'klein beetje in shock' door scheiding: 'Kon de pijn niet meer aan'

Britney Spears zegt dat ze "een klein beetje in shock" is nu zij en Sam Asghari na een huwelijk van veertien maanden gaan scheiden.

"Ik ga niet uitleggen waarom we uit elkaar gaan, want dat gaat niemand iets aan. Maar om eerlijk te zijn, kon ik de pijn niet meer aan", schrijft Spears in een bericht op Instagram. "Mijn leven lijkt via Instagram misschien perfect, maar dat is verre van de realiteit."