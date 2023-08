Sonja Bakker wordt niet vervolgd in plagiaatzaak rond dieetboeken

Delen via E-mail

Sonja Bakker wordt niet vervolgd in de zaak die dieetconsulent Bea Pols heeft aangespannen. Pols beweert dat haar concurrente recepten heeft gekopieerd. Volgens RTL Boulevard heeft het Openbaar Ministerie (OM) nu besloten Bakker niet te vervolgen.

"Het blijft belachelijk dat ze niet vervolgd wordt en ze er weer mee weg mag komen", is de reactie van Pols. Het OM adviseert haar alsnog een civiele procedure starten.

Pols beschuldigde Bakker in 2006 voor het eerst van plagiaat. In 2015 deed ze dat opnieuw, maar de rechter zag niet genoeg overeenkomsten tussen de boeken en recepten van de twee afslankconsulenten.

Andere foodbloggers en oud-medewerkers van Bakker kwamen in 2021 met beschuldigingen. Bakker gaf het plagiaat toe, maar heeft naar eigen zeggen nergens schuld aan: in de coronaperiode werkten haar mensen vanuit huis en was er minder toezicht op de geplaatste berichten.