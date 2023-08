Drie keer een scheiding: Britney Spears heeft weer pech in de liefde

Het huwelijk van Britney Spears en haar echtgenoot Sam Asghari is na veertien maanden gestrand. Asghari heeft de scheiding aangevraagd vanwege 'onoverkomelijke verschillen'. Het wil de zangeres maar niet lukken op huwelijksgebied: dit is al haar derde scheiding.

Spears was al jarenlang samen met Asghari, maar het stel kondigde afgelopen weekend aan uit elkaar te gaan. De scheidingspapieren zijn nog niet ondertekend en Spears heeft weinig losgelaten over de breuk.

"Zes jaar is heel lang om met iemand samen te zijn, dus ik ben nog een beetje geschokt. Maar ik kon de pijn niet meer aan. Het gaat eigenlijk heel goed", aldus de zangeres op Instagram. Ondanks de minimale details, wordt er al volop gespeculeerd over de reden voor de scheiding. Zo ging dat bij haar eerdere relaties ook.

Spears' eerste, en meteen zeer publieke, relatie is met Justin Timberlake. De twee leren elkaar op elfjarige leeftijd kennen op de set van het kinderprogramma The Mickey Mouse Club en in 1998 worden ze een stel. Spears breekt dan net door met de song Baby One More Time en Timberlake zingt in de boyband NSYNC.

Spears en Timberlake tijdens de Super Bowl in 2002. Foto: Getty Images

Spears krijgt de schuld van breuk met Timberlake

Wanneer ze in 2002 uit elkaar gaan, krijgt Spears bakken met kritiek over zich heen. In een tv-interview stelt presentatrice Diane Sawyer de vragen zo dat Spears de schuld krijgt van de breuk. Zo zegt Sawyer bijvoorbeeld tegen Spears: "Je hebt iets gedaan dat hem zoveel pijn heeft gedaan, dat hem zo heeft doen lijden. Wat heb je gedaan?" De zangeres krijgt het hele interview nauwelijks ruimte om haar kant van het verhaal te vertellen.

Dat Timberlake daarna Cry Me A River uitbrengt, een nummer over een relatiebreuk omdat een vrouw hem heeft bedrogen, helpt niet mee. In de videoclip is een actrice te zien die op Spears lijkt.

Dat de breuk toch iets anders is verlopen, blijkt in 2021. Timberlake biedt dan, naar aanleiding van de documentaire Framing Britney Spears, zijn excuses aan voor de manier waarop hij met de breuk is omgegaan. "Het spijt me zeer dat ik met mijn daden heb bijgedragen aan het probleem. Als ik voor mijn beurt sprak of niet opkwam voor het goede."

55 uur getrouwd

Een jaar na de breuk met Timberlake trouwt Spears tijdens een avondje stappen in Las Vegas spontaan met haar jeugdvriend Jason Alexander. Het liefdesgeluk is van korte duur: 55 uur later wordt het huwelijk alweer ontbonden. De twee blijven bevriend, tot Alexander haar huwelijk met Asghari in 2022 verstoort en hij een straatverbod van drie jaar krijgt opgelegd.

Serieuzer is het huwelijk met Kevin Federline. In 2004 leert ze de achtergronddanser kennen. Drie maanden later besluit het stel te gaan trouwen. Ze krijgen twee zoons, Jayden (17) en Sean (16), maar twee maanden na de geboorte van Sean vraagt Spears al een scheiding aan. Er volgen veel rechtszaken om de voogdij van de kinderen, die uiteindelijk volledig wordt toegewezen aan Federline.

Spears samen Kevin Federline, de vader van haar zoons, bij een concert van Kanye West in 2006. Foto: Getty Images

Na een aantal kortstondige relaties ontmoet ze 'steun en toeverlaat' Asghari

Een paar jaar later wordt ze verliefd op haar manager, Jason Trawick. Ze verloven zich, maar tot een huwelijk komt het nooit. In 2013 kondigt het stel hun breuk aan. Vrij snel daarna krijgt Spears een relatie met advocaat David Lucado, maar ook die relatie blijkt van korte duur. Er duikt een video van hem op waarop hij met een andere vrouw zoent en Spears besluit bij hem weg te gaan. Hierop volgt nog een kortstondige relatie met tv-producent Charlie Ebersol, die stukloopt doordat Britney's vader hem niet goedkeurt.

En dan ontmoet ze in 2016 is het negentien jaar jongere model Asghari. Spears leert hem kennen op de set voor de videoclip van Slumber Party. Later vertelt hij dat hij heel erg zenuwachtig was bij de eerste ontmoeting en daarom een ietwat mislukte grap maakte. Toen de zangeres zichzelf voorstelde, zei Asghari: "Sorry, hoe heet je ook alweer?" Toch vindt ze het model leuk. Tijdens de opnames blijven de twee om elkaar heen draaien..

Op Nieuwjaarsdag 2017 maakt Spears hun relatie bekend. Ze vertelt dan ook dat ze het nummer van Asghari kort na hun eerste ontmoeting in haar tas vond. "Ik weet nog dat ik hem heel aardig vond, dus ik dacht: ik bel hem gewoon. Sindsdien weet ik hoe lief en grappig hij is."

De zangeres noemt Asghari haar steun en toeverlaat. Zo is hij aanwezig bij veel optredens die Spears in Las Vegas geeft en helpt hij haar als ze in 2019 korte tijd in een kliniek zit om te werken aan haar mentale gezondheid.

4:04 Afspelen knop Britney Spears - Slumber Party ft. Tinashe

'Ik wil trouwen en een kind krijgen met Sam'

Wanneer ze zich in september 2021 met het model verlooft, staat ze nog onder curatele van haar vader. Twee maanden later komt daar een einde aan. "Ik wil trouwen en een kind krijgen", zegt Spears tijdens de rechtszaak. Toen ze onder de curatele van haar vader stond, had ze daar zijn toestemming voor nodig. In juni 2022 geeft het stel elkaar het jawoord tijdens een intieme ceremonie in Los Angeles.

Tijdens hun eenjarig jubileum zegt Asghari op Instagram dat Spears zijn "droomvrouw" en "betere helft" is. Er gaan dan wel al geruchten dat de relatie in zwaar weer verkeert. Twee maanden later wordt bekend dat Asghari een scheiding heeft aangevraagd door "onoverkomelijke verschillen".

Op Instagram zegt hij zijn ex "het beste te wensen". "Na zes jaar liefde en toewijding aan elkaar, hebben mijn vrouw en ik besloten onze relatie te beëindigen. We zullen blijven vasthouden aan de liefde en het respect dat we voor elkaar hebben." Spears zegt dat ze "een klein beetje in shock" is door de breuk.