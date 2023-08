Sam Asghari bevestigt scheiding van Britney Spears: 'Wens haar het beste'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Sam Asghari heeft voor het eerst gereageerd op de berichtgeving over zijn scheiding van Britney Spears. Het model wenst de zangeres "het beste", zegt hij op Instagram Stories.

"Na zes jaar liefde en toewijding aan elkaar hebben mijn vrouw en ik besloten onze relatie te beëindigen", schrijft de 29-jarige Asghari. "We zullen blijven vasthouden aan de liefde en het respect dat we voor elkaar hebben en ik wens haar altijd het beste."

Het model hoopt daarnaast dat hij de breuk in alle rust kan verwerken. "Het voelt belachelijk om te vragen om privacy, dus ik vraag iedereen inclusief de media om vriendelijk en attent te zijn."

Donderdag werd bekend dat Asghari na een huwelijk van ruim een jaar de scheiding van de 41-jarige zangeres had aangevraagd. Volgens TMZ noemt hij als reden "onoverkomelijke verschillen".

Volgens zijn advocaat wil Asghari de huwelijkse voorwaarden aanvechten. Hij zegt dat niet is vastgesteld wat onder zijn bezit valt en wat het eigendom is van Spears. De twee waren toen ze trouwden al jaren samen. Voor Spears was het haar derde huwelijk. Met haar tweede man Kevin Federline heeft ze twee zoons.