Thijs Römer had affaire met influencer tijdens huwelijk met Igone de Jongh

Thijs Römer heeft een affaire gehad met influencer Noor de Groot. De acteur zou in 2019 zijn vreemdgegaan terwijl hij getrouwd was met Igone de Jongh.

"Het klopt dat Noor in het hotel in Limburg is vreemdgegaan met Thijs", zegt Kleinenberg. "Er is toen onrust ontstaan tussen mij en Noor toen ze het meteen aan mij opbiechtte."