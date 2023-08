Rachel Hazes overweegt aangifte tegen Nino Wilkes wegens diefstal 70.000 euro

Rachel Hazes overweegt aangifte te doen tegen Nino Wilkes. De influencer zou een paar jaar geleden 70.000 euro van Hazes hebben gestolen. Dat is terugbetaald, maar de weduwe van André Hazes senior wil nu toch stappen ondernemen.

Hazes vertelde in Story over haar conflict met Wilkes, de zoon van Rossana Kluivert. Hij zou het grote geldbedrag een paar jaar geleden van haar hebben gestolen. Hij werkte toen als managementassistent van Hazes en had toegang tot haar financiën.

Wilkes zei woensdagavond in RTL Boulevard dat "er misverstanden aan het licht kwamen" toen hij besloot uit Hazes' bedrijf te vertrekken. "Voor mijn aandeel, waarin mijn onervarenheid een rol heeft gespeeld, heb ik meteen de hand in eigen boezem gestoken", vertelde de influencer en RTL Boulevard-redacteur. Volgens hem is het conflict opgelost.

Hazes reageerde kort daarna op Instagram dat Wilkes "zich hier wel heel makkelijk vanaf maakt". "De misverstanden waarover hij het heeft betreffen geldopnames en overmakingen door Nino van mijn bankrekeningen ten gunste van zichzelf voor in totaal bijna 70.000 euro. Dat is gewoon pure diefstal en geen misverstand of onervarenheid."

'Nino toonde geen enkele vorm van berouw'

De weduwe van André Hazes senior vindt niet dat Wilkes de hand in eigen boezem heeft gestoken. "Hij toonde geen enkele vorm van berouw of empathie en heeft nimmer zijn excuses aan mij aangeboden."

Omdat Hazes destijds nog bevriend was met Wilkes' moeder, zag ze af van een aangifte. "Inmiddels overweeg ik alsnog een aangifte als hij volhardt in zijn leugens."

Het is niet de eerste keer dat Hazes overhoop ligt met een oud-werknemer. Er speelde ook een juridische zaak met Marieke van Beek, een oud-vriendin van Hazes die als officemanager in haar bedrijf werkte.