Thijs Boermans vindt zwangerschap van zijn vriendin Anna Nooshin 'fucking eng'

Thijs Boermans is dolgelukkig nu zijn vriendin Anna Nooshin zwanger is. Maar de acteur vindt het tegelijkertijd "fucking eng", vertelt hij in zijn podcast Borrelpraat

"Ik heb iemand gevonden die bij mij zo veel geluk naar boven haalt, dat het allemaal goed genoeg voelt om een kleintje op de wereld te zetten", zegt de 26-jarige Boermans, die bekend is van onder meer Goede Tijden, Slechte Tijden en SpangaS. "En dat is zij. Maar ik vind het fucking eng."

Een van de redenen dat de acteur het spannend vindt, is dat hij in zijn vriendengroep de eerste is die aan kinderen begint. "Ik heb het een paar verteld, die waren allemaal extreem blij voor me."

Nooshin (36) en Boermans maakten het nieuws van de zwangerschap woensdag bekend. De twee hebben al enige tijd een relatie, maar Nooshin bevestigde dat donderdag pas.

De influencer deelde in het verleden veel over haar liefdesleven, maar daar stopte ze mee toen er een einde kwam aan haar vorige relatie. "Toen het de laatste keer over was, dacht ik: dat ga ik echt nooit meer doen", vertelde Nooshin onlangs in het online programma Open Casa.