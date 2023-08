Britney Spears en Sam Asghari uit elkaar na huwelijk van veertien maanden

Delen via E-mail

Britney Spears en haar echtgenoot Sam Asghari gaan scheiden. Dat melden verschillende Amerikaanse media donderdag, waaronder Variety . Het koppel trouwde in juni 2022.

Volgens TMZ heeft Asghari de scheiding aangevraagd. Als reden noemt hij "onoverkomelijke verschillen". Volgens zijn advocaat wil Asghari de huwelijkse voorwaarden aanvechten. Hij zegt dat niet is vastgesteld wat onder zijn bezit valt en wat het eigendom is van Spears.

Volgens Variety heeft Spears een team aan topadvocaten ingeschakeld. Mathew Rosengart is daar ook onderdeel van. Hij stond Spears eerder bij in de veelbesproken zaak waarin de zangeres onder de curatele van haar vader uit kwam.

Spears stond nog onder curatele toen ze zich in september 2021 met Asghari verloofde. De rechtszaak liep toen al. Twee maanden later kwam er een einde aan de curatele. "Ik wil trouwen en een kind krijgen", zei Spears tijdens de rechtszaak. Onder de curatele van haar vader had ze daar eerst toestemming voor moeten krijgen.