Influencer Anna Nooshin en acteur Thijs Boermans verwachten eerste kind samen

Influencer Anna Nooshin is in verwachting. Ze deelt op Instagram een filmpje, waarin ze acteur Thijs Boermans tagt.

In het online programma Open Casa van Robbert Rodenburg vertelde Nooshin vorige week dat ze weer gelukkig in de liefde is. Daarin noemde ze de naam van Boermans niet. Juicekanalen meldden eerder al dat de acteur de gelukkige is. Dat bevestigt de influencer nu met haar video.